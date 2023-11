Lawrence Faucette, a doua persoana care a primit o inima de porc modificata genetic in cadrul unei proceduri de transplant, a murit la șase saptamani dupa intervenția experimentala. Centrul Medical al Universitații din Maryland (UMMC), unde a fost efectuata operația, a spus ca inima a inceput sa dea semne de respingere in ultimele zile. ”Ultima dorința a domnului Faucette a fost ca noi sa profitam la maximum de ceea ce am invațat din experiența aceasta, astfel incat alții sa aiba o șansa la o noua inima atunci cand un organ uman nu este disponibil. A spus echipei de medici și asistente care s-au…