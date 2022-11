Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter de la Backstreet Boys, a murit, sambata, la varsta de 34 de ani. Artistul a fost gasit fara suflare in baia casei sale din Lancaster, California, informeaza BBC , care citeaza TMZ. Poliția a ajuns la fața locului in jurul orei locale 11:00,…

- Fortele de securitate iraniene au arestat o jurnalista ce realizase un interviu cu tatal tinerei Mahsa Amini, a carei moarte, in septembrie, a declansat manifestatii si o ampla miscare de contestare a regimului de la Teheran, a afirmat vineri un ONG, citat de AFP.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in zona Hurjuieni, județul Suceava. Doua persoane, printre care și fratele unui fost ministru PNL, au murit in urma impactului puternic. Oamenii legii au fost sesizați și au intervenit de urgența la fața locului, dar era prea tarziu pentru cei aflați la bordul…

- Fortele de securitate somaleze au pus capat sambata asedierii de catre jihadisti Al-Shabaab a unui hotel din capitala Mogadiscio, care a durat aproximativ 30 de ore, a declarat un ofiter somalez, relateaza AFP.