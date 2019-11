Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune a facut un anunț cu care le-a dat emoții unora dintre cei care il iubesc și ii asculta muzica. "Saltat de polițiști", a scris artistul pe o rețea de socializare, unde a postat și o poza graitoare. SCANDAL MONSTRU la VOCEA ROMANIEI dupa ce fiica lui Adrian Minune a urcat pe scena.…

- Deși 9 din 10 români admit ca este un semn de buna creștere sa mulțumești, în ultima saptamâna doar jumatate dintre ei au zis ”mulțumesc” persoanelor apropiate din familie, arata o cercetare a OTP Bank. Șase din 10 români spun ca prietenii nu le mulțumesc atunci când…

- Alegerile de orice fel aduc promisiuni de tot felul pentru votanbti. Conform proiectului de lege ce a fost pus in discuție de curand, la Senat, persoanele care au lucrat in strainatate ar putea sa beneficieze, la intoarcerea și angajarea in Romania, de salarii nete mai mari decat cei care au lucrat…

- Refugiații invadeaza orașele Europei din nou! Marti, 800 de migranti au traversat marea de pe coasta turca pana la insulele grecesti din apropiere, iar miercuri alte 562 de persoane au facut acelasi lucru, potrivit cifrelor oficiale.

- Devenit recent bunic pentru prima data, Adrian Minune stie sa se bucure de toate placerile vietii, scrie spynews.ro. Artistul in varsta de 44 de ani are grija ca familiei sa nu ii lipseasca nimic si, in acelasi timp, se asigura ca are parte si el de micile bucurii ale vietii. Citeste si Triunghi…

- Celebru pentru postarile virulente de pe Facebook, declarații spumoase, dar și controversate, Andrei Caramitru ține sa reaminteasca, tot într-o postare pe rețeaua de socializare, ca el nu este politician, ci doar un cetațean implicat și opinator.

- Ivo Vieira (43 de ani), antrenorul lui Guimaraes, a dezvaluit planul portughezilor de calificare inaintea duelului cu FCSB. FCSB și Vitoria Guimaraes se intalnesc azi, de la 21:30, in prima manșa a play-off-ului Europa League. Partida va fi in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV. „Ne…

- „Am fost invațata sa lupt pentru ceea ce vreau. Pentru mine nu exista bariere.” Muzica face parte din viața noastra. Cred ca fiecare om are melodii preferate, care ii aduc aminte de o persoana draga sau de momente frumoase, il ajuta sa se relaxeze sau sa evadeze din cotidian. Dar exista o categorie…