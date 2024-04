Stiri pe aceeasi tema

- Al Di Meola revine in fața publicului roman, dupa ce anul trecut a suferit un infarct pe scena. Concertul este programat sa aiba loc pe data de 3 iunie, la Sala Palatului. Artistul va aduce și un tribut medicilor romani, care i-au salvat viața.

- Organizatorii Festivalului Saga 2024 au dezvaluit ca printre artiștii internaționali invitați se numara și Nicki Minaj, o figura de marca in muzica rap. Este prima data cand artista va concerta in Romania, ceea ce marcheaza o premiera absoluta. Ediția din acest an a festivalului va avea loc la Romaero…

- Este cuplul momentului in showbiz-ul romanesc! Cel mai nou cuplu din lumea mondena din Romania a fost deconspirat. El, o figura cunoscuta in lumea sportului, ea o blonda focoasa și dorita de toți barbații. Iata despre cine este vorba!

- Cea mai recenta ediție a interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu a scos la iveala faptul ca se pregatește o noua nunta in showbiz-ul de la noi din țara. Vedeta invitata a dat vestea cea mare, dezvaluind, in exclusivitate, cine vor fi nașii de cununie. O noua nunta in showbiz-ul de la noi din țara Se…

- Nu e un secret pentru nimeni fapul ca Romania are o mulțime de locuri frumoase considerate, mai ales de straini, adevarate comori. La cel mai important targ de turism din Franța, care a avut loc de curand, au fost prezentate faimoasele destinații balneare din țara.

- Un indragit actor din Romania a spus „Da” pentru a treia oara. El și iubita lui formeaza un cuplu de cateva luni și au decis sa se casatoreasca, fara ca familiile lor sa știe acest detaliu important. Au preferat sa fie cat mai discreți, avandu-i alaturi pa nașii lor.

- Lumea sportului din Romania este in doliu! Un celebru maratonist s-a stins din viața la varsta de 64 de ani, dupa ce a facut stop cardiac in timp ce alerga. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

- Ramona Olaru, asistenta TV de la „Neatza cu Razvan și Dani”, a marturisit ca iubitul a pus-o sa iși dea demisia de la Antena 1, insa ea nici nu a vrut sa auda de așa ceva. Noul ei partener nu locuiește in Romania.De mai mulți ani, Ramona Olaru s-a alaturat echipei de la „Neatza cu Razvan și Dani” și…