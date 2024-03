Stiri pe aceeasi tema

- Marele premiu la Joker, de peste 5,86 de milioane de euro, a fost caștigat Marele premiu la Joker, de peste 5,86 de milioane de euro, a fost caștigat. Biletul norocos a fost completat intr-o agenție din Cluj-Napoca a Loteriei Romane „La tragerea Joker de astazi, 14 martie 2024, s-a castigat premiul…

- Biletul norocos s-a jucat la o agentie din Pitesti. S-a castigat marele premiu la tragerea Loto 6/49 de duminica, 25 februarie, in valoare de 36.450.832,24 lei (peste 7,32 milioane de euro), putand afla care este probabilitatea de a ghici numerele . Biletul norocos a fost jucat la agentia 03-029 din…

- Joi, 22 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 18 februarie, Loteria Romana a acordat peste 34.400 de caștiguri in valoare totala de peste 2,34 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 22 februarie 2024Loto…

- Duminica, 28 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat peste 17.700 de caștiguri in valoare totala de peste 1,21 milioane de lei.Rezultatele loto din 28 ianuarie 2024Loto 6…

- Reportul inregistrat la jocul Loto 6/49 depaseste 5 milioane de euro, in timp ce suma cumulata la Joker a ajuns la peste 4,7 milioane de euro, se arata intr-un comunicat de presa al Loteriei Romane, transmis AGERPRES. Duminica, 21 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus,…

- Cand te aștepți mai puțin, da norocul peste tine. Așa s-a intamplat și in cazul unui turdean care a caștigat aproape 80.000 de lei la Loto, la tragerea Joker. Joi, 18 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica,…

- Duminica, 7 ianuarie 2024, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Rezultatele Loto 6/49 din 7 ianuarie 2024 Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker: 45, 23, 15, 9, 7 + 19Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc:Report in valoare de peste 4 milioane de euro la tragerea Loto 6/49…

- Duminica, 7 ianuarie 2024, la ora 18.30, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.Rezultatele Loto 6/49 din 7 ianuarie 2024 Loto 6 din 49:Loto 5 din 40:Joker:Noroc Plus: SuperNoroc: Noroc:Report in valoare de peste 4 milioane de euro la tragerea Loto 6/49…