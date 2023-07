Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 30 de ani a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce, pe fondul consumului de alcool, a lovit-o pe mama iubitului sau, deși impotriva ei fusese emis in februarie un ordin de protectie. „In seara zilei de 4 iulie 2023, poliția a fost sezizata despre faptul ca o […] Articolul…

- Un barbat din Panelimon, Ilfov, a fost gasit in casa batut și legat cu un cearșaf. Vecinul sau a fost cel care l-a descoperit și a alertat autoritațile, dupa ce l-a auzit pe aceasta strigand dupa ajutor. Polițiștii ajunși la fața locului au descoperit ca barbatul a fost și jefuit.

- Barbatul care a jefuit și ucis doi batrani in locuinta lor de langa Palatul de Justitie din Timisoara, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, scrie Agerpres. Barbatul este urmarit penal pentru omor calificat (savarsit pentru a inlesni sau ascunde savarsirea unei alte infractiuni si comis asupra…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, in catunul Calea Lata din comuna Ciucea, jud. Cluj. A ars o bucatarie de vara și acoperișul unei case Pompierii se afla la fața locului și incearca sa stinga flacarile, care au cuprins o suprafața de 100 metri patrați. Un barbat de 80 de ani a suferit arsuri…

- Vlad Mornea, tanarul din Campia Turzii stabilit la Cluj-Napoca, a fost arestat preventiv din nou, dupa ce in perioada in care se afla in control judiciar, fiind acuzat de mai multe fapte de inșelaciune, el a recurs din nou la aceleași fapte, fraierand o noua victima. ”In temeiul art. 362 alin. 1, art.…

- „Țeapa” cu oale facea ravagii in anii trecuți in aproape toata țara. Nu a facut excepție nici Turda sau Campia Turzii. Multe persoane au fost victimele escrocilor, care au vandut la suprapreț, oale „de firma” , cautand cu predilecție persoane de varsta a treia, mai credule și neinformate. Recent escrocheria…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din Salaj a fost arestat preventiv de polițiștii clujeni dupa ce a fost depistat baut la volan. Testarea cu aparatul etilotest a acestuia a indicat concentrația de 0.97 mg/l alcool pur in aerul expirat. La data de 17 aprilie a.c., in jurul orei 18.20, polițiștii rutieri…

- La data de 13 aprilie, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un minor de 16 ani, din aceeași comuna, banuit de comiterea mai multor fapte de furt calificat. In fapt, in cursul nopții, in jurul orei 03.30, un polițișt al secției in cauza, aflat in timpul liber, a…