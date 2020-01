Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu apare cu zambetul pe buze in fotografia cu Sofia, dar nu același lucru se poate spune și despre fetița. "Bianca, nu vezi ca fetița ta nici macar nu mai zambește cand face poza cu tine?", "De Paște te filmai cu fetele lui Bodi cum desfaceau cadourile de la iepuraș.…

- Durere fara margini in familia lui Ionuț Marinescu, militarul mort la Constanța, dupa ce a fost plimbat intre spitale. Fetița cea mare a coporalului pe fregata Regelui Ferdinand nu știe ca tatal ei s-a stins din viața cu doar cateva ore inainte sa implineasca 36 de ani și il așteapta acasa, sa petreaca…

- Carmen Simionescu, pe numele de scena Karmen, este una dintre cele mai tinere mamici-vedeta din Romania. La numai 21 de ani, artista a luat o pauza din muzica pentru a o crește pe fetița sa, Sofia.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au impacat și drept dovada vedeta a publicat o fotografie in care apare alaturi de soțul sau. Blonda a decis sa-i mai acorde o șansa acestuia, in speranța ca va inceta cu violențele. In plus, Bianca și Alex iși doresc sa aiba un copil impreuna. Bianca Dragușanu și Alex…

- Bianca Dragușanu este o femeie de succes, o femeie care intoarce toate privirile, dar și o mamica de nota 10, care are mereu grija ca fiica ei, micuța Sofia, sa fie cea mai fericita. Chiar daca in viața ei s-au produs numeroase schimbari in ultima perioada, Bianca Dragușanu nu a lasat-o niciodata pe…

- Astazi este una dintre cele mai cunoscute femei din showbiz-ul romanesc, are un succes fantastic pe plan profesional si si-a gasit fericirea in bratele lui Alex Bodi. Insa, in anul 2000 Bianca Dragusanu a aparut pentru prima data pe micile ecrane si a spus totul despre relatia ei de atunci cu Mihai.

- Cea mai importanta persoana din viața Biancai Dragușanu este, fara dar și poate, fetița ei, Sofia. Blondina este topita dupa micuța, pe care o surprinde in tot felul de ipostaze adorabile, spre bucuria admiratorilor de pe internet.