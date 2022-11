A intrat în vigoare Legea Laptelui Comercializarea laptelui si a produselor lactate va respecta noi conditii de desfacere si etichetare, urmarind actiuni unitare intr-un cadru monitorizat de autoritati, ca urmare a promulgarii unui proiect legislativ initiat de senatorul social-democrat Lucian Trufin, se arata intr-un comunicat de presa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

