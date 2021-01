Stiri pe aceeasi tema

- Polonia interzice aproape in totalitate avortul, odata cu publicarea in Monitorul Oficial a hotararii Tribunalului. Potrivit guvernului polonez, decizia va intra in vigoare imediat dupa publicare, adica cel mai probabil miercuri. Singurele excepții admise sunt in cazul sarcinilor rezultate dupa un viol…

- Zeci de mii de protestatari s-au adunat la Varsovia pentru a protesta fata de hotararea care interzice aproape total avortul in Polonia. Protestele s-au extins in toata tara dupa ce Tribunalul Constitutional a interzis avortul in cazurile in care fatul are defecte congenitale- cel mai frecvent motiv…