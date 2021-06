Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a luat-o inot pe Calea Vacarești, din Capitala, dupa ce șoseaua a fost inundata complet de ploaia torențiala de vineri seara. Imaginile cu barbatul care s-a scufundat in apa și a inotat cațiva metri au fost inregistrate de șoferii blocați in trafic. Dupa ploaia torențiala, meteorologii au…

- Subsol inundat in Constanta.Pompierii intervin in aceste momente in municipiul Constanta.Potrivit primelor informatii oferite de Inspectoratul pentru Situati de Urgenta "Dobrogea", militarii au fost solicitati sa intervina in cazul unui subsol inundat, pe strada Constantin Bobescu. Sursa foto cu rol…

- Naționala Austriei și-a anulat antrenamentul oficial de pe Arena Naționala dinaintea meciului cu Macedonia de Nord. Duelul din grupa C de la Euro 2020 va avea loc duminica, 13 iunie, ora 19:00, la București. Duelul Austria - Macedonia de Nord poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Cetațenii Sectorului 4 care in urma furtunii violente de ieri dupa-amiaza au suferit pagube la autoturisme vor fi sprijiniți in procedura de recuperare a daunelor pe care ploaia și vantul puternic le-au produs mașinilor parcate pe domeniul public. Toți proprietarii de mașini aflați in aceasta situație…

- Cetațenii Sectorului 4 vor fi sprijiniți in procedura de recuperare a daunelor pe care ploaia torențiala și vantul puternic de vineri, 11 iunie, le-au produs mașinilor parcate pe domeniul public, a anunțat Primaria S4 intr-un comunicat. Pentru a afla pașii pe care trebuie sa-i urmeze pentru intocmirea…

- Ploaia torențiala din aceasta dupa-amiaza a inundat din nou strazile Craiovei. Un plop a cazut pe cablurile de tramvai din zona Mall Electroputere. Din primele informații oferite de ISU Dolj, la fața locului intervine detașamentul 2 al pompierilor din Craiova cu echipaj descarcerare. Aztazi a fost anunțat…

- Vizibilitatea a scazut, vineri dupa-amiaza, sub 100 de metri din cauza unei ploi torențiale pe DN 1 F, intre Cluj-Napoca și Zalau. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane este afectata circulația rutiera pe DN 1F Cluj-Napoca – Zalau, intre kilometrii 76 și…