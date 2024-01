Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat ca este o idee foarte buna rocada la alegerile prezidentiale, dupa modelul aplicat la rotatia premierilor, insa a atras atentia ca ea ar trebui sa fie pe un mandat complet.„O idee foarte buna. Dar sa fie pe mandat complet. Totusi, nu ne jucam. Cred ca e suficient,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, l-a invitat miercuri pe fostul lider al partidului, Mircea Geoana, sa iși caute foștii colegi daca vrea sa beneficieze de susținerea social-democraților in cazul in care va candida la prezidențiale pentru a doua oara.Intrebat cum comenteaza faptul ca Mircea Geoana, actualmente…

- ”Cred ca mai rau decat stati acum, e greu de presupus. (..) Daca primele alegeri, care sunt cele mai importante, nu castigati, asta a fost tot viitorul noii echipe nou alese si domnul presedinte, va promit eu ca veti avea mai mult timp sa stati cu copiii, sa nu va mai sacrificati”, i-a spus Tudose lui…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Adjunctul secretarului general al NATO Mircea Geoana se situeaza pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, Diana Sosoaca, George Simion si Nicolae Ciuca, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Daca Geoana nu candideaza,…