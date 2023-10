A încercat să își umfle anvelopa mașinii cu stingătorul de incendiu, dar s-a umplut de spumă. Imagini virale cu un șofer din Cehia Un șofer a incercat sa iși umfle anvelopa mașinii cu stingatorul de incendiu, dar s-a umplut de spuma. Imaginile au fost surprinse intr-o benzinarie din Cehia, iar apoi au ajuns in mediul online, starnind un val de reacții din partea internauților. Un șofer a incercat sa iși umfle anvelopa mașinii cu stingatorul de incendiu Pe inregistrarea video surprinsa de camerele de supraveghere se poate observa cum respectivul conducator auto intra in benzinarie, coboara din autoturism, iar apoi se indreapta spre stingatorul de incendiu. Il ia și se duce la una dintre anvelopele mașinii. Barbatul pune furtunul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- O inregistrare video a devenit virala pe internet, dupa ce un șofer apare in imagini incercand sa umfle o anvelopa a mașinii cu un stingator. Dupa ce se umple de spuma, se uita in jur și pleaca apoi vadit stanjenit.

- Inregistrarile camerelor de supraveghere ale unei benzinarii au surprins momentul in care un SUV gri, inmatriculat in Hradec Kralove, nordul Cehiei, se apropie de o pompa, șoferul oprește și incearca sa umfle anvelopa stanga fața cu... stingatorul de incendiu, relateaza Blesk.Deși nu se vede niciun…

