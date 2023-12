Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2023 s-au inregistrat 74 de cazuri suspecte din care 66 de cazuri confirmate. Au fost depistate și 2 focare, unul la Aiudul de Sus care s-a manifestat pe parcursul lunilor iunie, iulie și august și in care s-au inregistrat 29 de cazuri și 1 focar la Mihalț care s-a manifestat in lunile iulie…

- Ministerul Sanatații a declarat epidemie de rujeola la nivel național, pentru a face mai ușoara vaccinarea copiilor. In ultima perioada, a crescut “ingrijorator” numarul de cazuri și de spitalizari. Citește și: FC Arges Basketball, a noua victorie in liga! Instituția arata ca, in prezent, se evidențiaza…

- Medicii trag un semnal de alarma cu privire la un inceput de o epidemie de rujeola. Specialiștii susțin ca poate da complicații neurologice foarte serioase. “Este o creștere semnificativa. Putem sa vorbim de inceputul unei epidemii de rujeola. Fusese eradicata prin vaccinare. Este periculoasa in faza…

- Senatorul liberal Nicoleta Pauliuc a afirmat, miercuri seara, la Ploiesti, ca peste 170.000 de romani au semnat pentru proiectul privind protejarea minorilor in mediul online, iar tinta este aceea de a avea sustinerea a 500.000 de romani. ,,Astazi (…) facem ceva ce nu s-a mai facut in Romania. In UK,…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a prezidat astazi Comitetul Național pentru aderarea Romaniei la OCDE, care reunește reprezentanții principalelor instituții publice centrale implicate in procesul de aderare. ”Aderarea Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica este cel mai important…

- Neatentia soferilor si lipsa de preventie (37%), precum si traversarea prin loc nepermis (24%) sunt cele mai mari ingrijorari ale romanilor privind siguranta rutiera a copiilor, arata rezultatele celei mai noi editii a Barometrului UNSAR – IRES privind Perceptia riscului si cultura asigurarilor din…

- Strategia naționala de vaccinare nu obliga, ci informeaza asupra riscurilor, spune ministrul Rafila, subliniind ca ”rujeola – pojarul – ar face, in fiecare an, 1,5 milioane de victime la nivel global, daca nu ar fi vaccinarea”. „Strategia Nationala pentru Vaccinare aprobata prin Hotararea Guvernului…

- Vaccinarea reprezinta un drept si nu o obligatie, iar continutul Strategiei Nationale de Vaccinare nu are nimic de a face cu obligativitatea imunizarii. Este mesajul pe care a dorit sa-l transmita din nou ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila. Ministrul Sanatatii a participat, la Parlament, la „Ora…