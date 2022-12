Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAMUL detaliat al Targului de Craciun de la Sebeș. Spectacole, povești și concerte intr-un adevarat festival al iernii A inceput Targul de Craciun de la Sebeș. Vizitatorii sunt așteptați cu ateliere creative la biblioteca, scrisori pentru Moș Craciun, intalniri cu personaje de poveste și spectacole…

- Trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria din Oradea se pregateste pentru un nou festival numit "Craciun in tinutul papusilor", ce se va desfasura in perioada 4 - 22 decembrie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Spectacole de teatru, concerte si ateliere se vor desfasura, in weekend, pe Calea Victoriei si in cartierul Rahova, in cadrul proiectului "Strazi deschise", potrivit unui comunicat al ARCUB transmis, vineri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- LIVE VIDEO| Targul de C`Arte Alba Transilvana, ediția a XIII-a, la Alba Iulia: Ateliere creative, concerte, expoziții și teatru LIVE VIDEO| Targul de C`Arte Alba Transilvana, ediția a XIII-a, la Alba Iulia: Ateliere creative, concerte, expoziții și teatru Dupa doi ani de absența motivata de pe scena…