Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți elevi ai Școlii 133, din Sectorul 4 al Capitalei, au fost evacuați din sala de clasa, dupa ce au simțit un disconfort respirator. Anterior, in cursul zilei de marți, clasa fusese igienizata, ca urmare a apariției unor cazuri de gripa.Elevii erau in clasa a VIII-a și au fost evacuați…

- Simulari de examene ptr elevii de clasele a VII-a si a XI-a in luna mai Foto Agerpres Elevii de clasele a VII-a si a XI-a vor sustine simularea examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat 2020 în luna mai, dupa elevii din clasele terminale, a declarat ieri pentru Edupedu.ro…

- Ministerul Educației nu vrea sa mai organizeze in luna martie examenul de simulare a Evaluarii Naționale pentru elevii claselor a VII-a, pe motiv ca aceștia vor susține examenul in 2021, dupa alta programa școlara.

- Dupa ce reprezentanții parinților și cei ai elevilor au anunțat ca oficialii din Minister le-au comunicat renunțarea la simularile pentru a VII-a și a XI-a, Monica Anisie a spus ca, pentru clasa a VII-a, specialiștii de la Centrul Național de Evaluare și Examinare au folosit termenul de “pilotare”…

- Sesiunea din vara a examenului de bacalaureat va debuta in 9 iunie, cu proba de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in Limba Romana, și se va termina pe 7 iulie, atunci cand candidații vor afla rezultatele finale, potrivit calendarului apobat de Ministerul Educației, potrivit…

- Elevii care sunt acum in clasa a VII-a vor sustine, in anul scolar urmator, Evaluarea nationala asa cum este organizata in prezent, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Monica Anisie. "In sedinta de Guvern am adoptat o ordonanta de urgenta de prorogare a unor termene prevazute de Legea 1/2011. Masura…

- Elevii din invatamantul primar si prescolarii intra astazi in vacanta si se vor intoarce la scoala si gradinita pe 4 noiembrie! Semestrul I se va incheia pe 20 decembrie, iar semestrul al II-lea se va desfasura intre 13 ianuarie si 12 iunie 2020. Pe 29 mai 2020, se vor incheia cursurile pentru clasa…

- Elevii din clasele primare și preșcolarii se pregatesc de prima vacanța din anul școlar 2019-2020. Vineri, 25 octombrie este ultima zi de școala, urmand ca de sambata, 26 octombrie sa aiba vacanța. Elevii vor reveni la școala pe 4 noiembrie 2019. Semestrul I se va incheia pe 20 decembrie, iar semestrul…