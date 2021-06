Liderii PNL au inceput razboiul declarațiilor, in lupta pentru șefia partidului. Ludovic Orban a spus ca “a fost parasit” de echipa de negociere pentru alcatuirea coalitiei desemnata de PNL din care faceau parte Raluca Turcan, Rares Bogdan si Robert Sighiartau, iar acestia au incercat sa convoace un BPN al partidului pentru a arunca in aer […] The post A inceput razboiul declarațiilor in PNL! Ludovic Orban: “Am fost parasit”, Florin Cițu: “Nu e real”, Raluca Turcan: “Orban a negociat singur” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .