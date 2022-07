Stiri pe aceeasi tema

- Pelerinii au inceput sa soseasca la Mecca, pentru cel mai mare pelerinaj din lumea musulmana, Hajj. Arabia Saudita și-a redeschis porțile, dupa doi ani de pandemie, și pentru pelerinii straini. Totuși, numarul participanților va fi limitat la un milion de persoane.

- Oamenii se bucura ca pot participa din nou la un astfel de perlerinaj. Este primul pelerinaj organizat dupa ani grei de pandemie, in care au fost restrictii. Sunt mii de oameni aici, chiar si copii. Oamenii spun ca se roaga pentru sanatate, pentru incetarea razboiului din Ucraina, sa fie pace in lume,…

- Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor organizeaza sambata Pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov.

