A inceput numaratoarea inversa ! Inca putin si avem primele rezultate la titularizare !

Stiri pe aceeasi tema

- La proba scrisa din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar, desfasurata miercuri, 29 iulie, in cele doua centre de examen din Satu Mare, s-au prezentat 383 de candidati (91,19%) din cei 420 candidati inscriși. 25 dintre candidati…

- Peste 27.000 de candidati au sustinut, miercuri, proba scrisa a examenului de titularizare in invatamant, 32 depersoane fiind eliminate pentru tentativa de frauda. Rezustatele initiale vor fi afisate in 4 august, relateaza News.ro.Citește și: VIDEO Klaus Iohannis REFUZA sa raspunda la o intrebare…

- Au fost 56 de absenți la proba scrisa de miercuri in cadrul examenului de Titularizare 2020, in Alba. In total, au fost inscriși 537 candidați, dintre care 89 din promoția curenta. Testarea dureaza patru ore și este organizata in doua centre, la Alba Iulia. Potrivit datelor transmise pentru Alba24 de…

- Peste 30.000 de candidati s-au inscris la examenul de titularizare din acest an, programat miercuri si care consta intr-o proba scrisa programata pe durata a patru ore. Pentru a evita raspandirea SARS-COV-2, Ministerul Educatiei a impus aplicarea acelorasi reguli de protectie ca si in cazul examenelor…

- Ultima proba a sesiunii speciale a Evaluarii Naționale are loc miercuri. Elevii care nu au putut veni la prima sesiune din cauza epidemiei de COVID-19 susțin proba la Limba și literatura materna. Joi, pana la ora 12.00, vor fi afișate primele rezultate.

- Este focar de coronavirus la Spitalul Județean Braila, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse oficiale. Primele informații sunt ca cel puțin doi medici, cinci asistente și o infirmiera au fost testate pozitiv.Un focar al virusului COVID-19 a aparut la Spitalul Judetean din Braila, susțin…

- Liliana, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu e in culmea fericirii. In urma cu mai multe saptamani a nascut pentru a doua oara, iar daca atunci nu a facut publica nicio fotografie cu cel de-al doilea copil, iata ca mai nou a publicat și primele imagini.

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, invitat într-o emisiune la un post local de radio, a înaintat un nou termen pentru finalizarea proiectului CMID, început în urma cu aproape un deceniu. Daca pâna acum, Tișe promitea darea în funcțiune a CMID-ului „anul…