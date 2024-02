Angajări la Batalionul 52 Geniu ,,TISA” Satu Mare. Cerințe minime Batalionul 52 Geniu ,,TISA” scoate la concurs posturi de soldați gradați profesioniști, fara examen de admitere, cu urmatoarele criterii de recrutare: -varsta cuprinsa intre 18 ani impliniti, la data inceperii programului de instruire si cel mult 45 de ani impliniti, la data finalizarii programului de instruire; -absolvenți cel puțin ai primilor doi ani de studiu din invațamantul secundar superior, in condițiile prevazute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare (cel puțin 10 clase cu diploma); -permis de conducere auto valabil, categoriile B si C, eliberat… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

