A început minicampionatul Unul dintre sectoarele cele mai afectate de pandemie a fost fotbalul județean. In afara de niște amicale razlețe, de mai bine de un an, orice competiție la acest nivel a fost oprita. Profitand de relaxarea costurilor pentru testele COVID-19, Federația Romana de Fotbal a solicitat Asociațiilor Județene de Fotbal din toata țara sa organizeze, pe repede inainte, competiții pentru desemnarea campioanelor de județ. Pentru a se da startul acestor minicampionate, este nevoie de cel puțin 4 echipe, fiecare dintre acestea trebuind sa joace cel puțin 7 meciuri. Cum termenul limita pentru desemnarea campioanei… Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

