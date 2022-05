Stiri pe aceeasi tema

- „Republica Moldova este un subiect foarte important in Romania, ne preocupa si pe noi si este evident un subiect care ne preocupa pe ambii. Romania si Germania au cooperat foarte bine in ceea ce priveste relatia cu Republica Moldova. Cred ca lucrurile vor sta in continuare la fel. (…) In ce priveste…

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a declarat, miercuri, la București ca tara sa, ca de altfel și celelate state NATO, va fi alaturi de Ucraina in aceasta perioada grea și o va sprijini cu tot ceea ce este necesar. „Si pentru mine, pentru amandoi este extrem de important ca aceasta legatura…

- Premierul Nicolae Ciuca l-a primit vineri, la Palatul Victoria, pe omologul sau bulgar, Kiril Petkov, care efectueaza o vizita de lucru in Romania. Initial, premierul Bulgariei trebuia sa ajunga la Palatul Victoria la ora 11,30, insa Executivul a anuntat ca programul s-a decalat. Cei doi prim-ministri…

- Principele Nicolae a devenit tata pentru a doua oara: zilele acestea, soția sa Alina-Maria tocmai a adus pe lume un baiețel. Micuțul se va bucura de o moștenire speciala de la strabunicul sau. Principele Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai, a impartașit vestea pe contul sau de Facebook. Cei doi…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, la Cluj, ca formatiunea sa va intari relatiile cu FIDESZ, partidul care a castigat alegerile in Ungaria, si ca doreste si o evolutie mai accentuata a relatiilor romano-maghiare. „Uniunea noastra va intari relatia de parteneriat cu FIDESZ si cu guvernul…

- Razboiul din Ucraina va afecta creșterea economica prognozata pentru Romania, spune Paolo Gentiloni, comisar pentru Economie. Acesta susține ca statele europene nu vor suferi din cauza unei penurii a produselor alimentare, dar se vor confrunta cu inflație și prețuri crescute la produse și servicii:…

- Rata de infectare in Bucuresti este de 13,41 cazuri la mia de locuitori, miercuri, in ziua in care Romania a ieșit din starea de alerta, dupa doi ani, fiind ridicate toate restricțiile. Valoarea este in scadere, dupa ce in ziua precedenta a fost inregistrata o incidenta de 13,99. Rata de infectare in…

- Peste 280 de companii multinaționale, importante, dintre care amintim doar cateva precum Exxon, OMV, Ford, Shell, Mastercard, Coca-Cola, McDonald’s, cu o prezenta semnificativa in Rusia, si-au anuntat retragerea. De suferit vor avea milioanele de șomeri ruși, dar și noi, consumatorii din lumea intreaga,…