A început Festivalul Internațional de Teatru stradal din Bucureşti. Harta și programul evenimentului De astazi, 30 iunie, ora 16.00, și pana pe 2 iulie inclusiv, cei prezenți in centrul Bucureștiului vor vedea spectacole pe apa, acrobatii aeriene, muzica live, spectacole itinerante si intalniri cu personaje fantastice puse in scena de peste 200 de artiști internaționali din Italia, Spania și Franța, a anunțat Primaria Capitalei.Festivalul B-FIT in the Street propune un program artistic inedit intre 30 iunie-2 iulie, in cadrul ediției cu numarul XII a Festivalului Internațional de Teatru de Strada București.In prima zi, de la ora 16.00, va avea loc instalația vivanta de acrobatie aeriana „RoZeo”, prezentata… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, strazile din centrul Capitalei vor fi animate de cei peste 200 de artiști internaționali din Italia, Spania, Țarile de Jos și Franța care vor performa in cadrul celei de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de Strada Buc

- In acest weekend, strazile din centrul Capitalei vor fi animate de cei peste 200 de artiști internaționali din Italia, Spania, Țarile de Jos și Franța care vor performa in cadrul celei de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de Strada Buc

- Eveniment Reținuți pentru inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata iunie 28, 2023 11:37 Luni, 26 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Teleorman, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Videle, au pus in executare…

- Inflatia a ajutat pana acum guvernele supraindatorate europene. Experții se intreaba ce se va intampla daca bancile reusesc s-o opreasca.„Problema datoriei se muta spre centrul Europei, in plus avem acolo crestere economica mai slaba decat la periferie“,

- Reactoarele NuScale de la Doicesti pornesc cu o intarziere de doi ani. Informația a fost oferita recent cand la Politehnica din București, a fost lansat oficial Centrul de Explorare a Energiei NuScale (Centrul E2), acesta urmand sa deserveasca centrala nucleara de mici dimensiuni ce se va construi,…

- Planșeul peste Dambovița care traverseaza Piața Unirii este in pericol de colaps. Guvernul este pe cale sa aloce 150 de milioane de euro pentru lucrari de consolidare acestui element de infrastructura care susține zona din dreptul Hanului lui Manuc pana la Bulevardul Dimitrie Cantemir. Ministerul Dezvoltarii…

- Centrul INFOTRAFIC,in zona de munte a județului Dambovița, in zona Padina, sunt semnalate condiții de polei The post Centrul INFOTRAFIC,in zona de munte a județului Dambovița, in zona Padina, sunt semnalate condiții de polei first appeared on Partener TV .

- Meteorologii anunța ca vremea va fi deosebit de rece, cu ploi in sudul, centrul si estul tarii, dar si lapovita si ninsoare, cu depunerea unui strat de zapada, in nordul si centrul Moldovei, Transilvania si Banat, zone care vor intra sub avertizare Cod galben. In Carpatii Meridionali si sudul Carpatilor…