A început Festivalul de Film de la Veneția. Sunt 3 filme românești în competiție A inceput Festivalul de Film de la Veneția, cel mai vechi concurs cinematografic din lume. Pana pe 11 septembrie, Hollywoodul se muta in Italia. Regizorul Alexander Nanau face parte din juriul international. Romania este reprezentata de ”Miracol”, regizat de Bogdan George Apetri, inclus in competitia Orizzonti, ”Plastic semiotic”, scurtmetraj de Radu Jude, prezentat in afara concursului, si de ”Imaculat”, de George Chiper-Lillemark si Monica Stan, selectat in competitia Giornate degli Autori, sectiune paralela a festivalului. Pedro Almodovar, Jamie Lee Curtis și Roberto Benigni sunt personalitați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

