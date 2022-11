Mai mulți fani englezi și galezi s-au batut pe strazile din Tenerife. Naționalele pe care le susțin vor fi adversare marți, de la ora 21:00, in ultima runda a grupei B de la Campionatul Mondial. Organizatorii Campionatului Mondial din Qatar au reușit sa țina lucrurile sub control. Conflictele intre suporteri au fost evitate in preajma stadioanelor, dar rivalitațile s-au consumat in alte teritorii. ...