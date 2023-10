Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia de a-l exclude din partid pe deputatul Gheorghe Pecingina, care a semnat alaturi de Dan Vilceanu sesizarea la Curtea Constituționala a USR și Forța Dreptei pe tema masurilor fiscal-bugetare.Aceasta decizie de excludere va merge la Consiliul Național al PNL, care…

- Peste 7 milioane de euro vor ajunge in patru comune din județul Bistrița-Nasaud pentru asfaltare de strazi și rețea de canalizare, dupa ce au fost semnate contractele de finanțare la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației. „Impreuna cu ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice…

- Purtatorul de cuvant PNL, Ionuț Stroe, i-a atacat pe Dan Vilceanu și pe George Pecingina, dupa ce au semnat atacul Opoziției la CCR pe masurile fiscale. „Stau si ma intreb daca acesti doi parlamentari, fosti PNL, au sentimentul apartenentei la acest partid. Cred ca singuri s-au exclus, atat timp cat…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica, vineri seara, proiectul de ordin de ministru ce prevede criteriile de acordare a burselor școlare prevazute in noua lege a educației care intra in vigoare la inceputul lunii septembrie. Nici elevi de la primar și gimnazial din mediul rural care invața…

- O delegație a angajaților din ANRE (Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie), arbitrul pieței energiei, care a participat la negocierea contractului colectiv de munca, a avut mai multe cereri respinse de conducerea instituției, potrivit informațiilor G4Media. Principalele cereri ale reprezentanților…

- Dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a decis, la 11 iulie, sa inceteze procesul penal privind cazul Ioana Basescu-Elena Udrea, DNA a depus recurs in casație, o cale extraordinara de atac, informeaza G4Media, citand surse judiciare. Trebuie precizat ca, inainte de aceasta decizie a Inaltei…

- Un roman a ajuns pe patul de spital in Grecia, dupa ce a fost impușcat de un preot, pe Muntele Athos. Mai mult, spune el, slujitorul bisericii l-ar fi determinat sa declare poliției ca totul a fost un accident de vanatoare. Autoritațile elene au deschis o ancheta, iar familia barbatului a cerut sprijinul…

- Presedintele Consiliului National de Conducere al AUR, Claudiu Tarziu, a spus, miercuri seara, la Prima News, ca, in situatia in care partidul sau ajunge la guvernare, vor fi luate masuri pentru concedierea a 500.000 de angajati din administratia publica. El precizeaza ca vor fi dați afara acei bugetari…