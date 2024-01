Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul militar „Steadfast Defender”, cea mai mare simulare de razboi organizata de Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) de la sfarsitul Razboiului Rece, a inceput miercuri la Norfolk, in Virginia, Statele Unite, odata cu plecarea USS Gunston Hall, o nava americana de transport si debarcare,…

- In caz de razboi nuclear, la inceputul Razboiului Rece, Romania ar fi fost vizata de 26 de lovituri, potrivit documentelor oficiale declasificate in 2015.Lista declasificata a țintelor nucleare americane din 1956, publicata de Arhivele Securitații Naționale, cuprinde 1.100 de locații din Europa de…

- Scenariul exercițiului Steadfast Defender, care urmeaza sa inceapa in februarie, este un atac rusesc asupra teritoriului aliat, care declanseaza Articolul 5 din Tratatul NATO privind apararea colectiva, relateaza DPA, citata de Agerpres.Pentru cel mai mare exercitiu organizat de Alianta Nord-Atlantica…

- NATO intentioneaza sa mobilizeze 90.000 de militari pentru o manevra menita sa descurajeze agresiunea rusa, in cel mai mare exercitiu organizat de Alianta Nord-Atlantica de la sfarsitul Razboiului Rece, relateaza dpa, citata de Agerpres. Potrivit informatiilor obtinute joi de dpa, scenariul pentru exercitiul…

- Aproximativ 90.000 de militari vor participa la cel mai mare exercițiu al NATO de zeci de ani, cunoscut sub numele de Steadfast Defender 2024, care va incepe saptamana viitoare și va dura pana in mai, a declarat joi generalul Chris Cavoli, noteaza Reuters.„Alianța iși va demonstra capacitatea de…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a afirmat ca exista posibilitatea antrenarii de militari ucraineni pe teritoriul Romaniei, in multiple domenii. Ministrul face parte din delegatia premierului Marcel Ciolacu in Statele Unite ale Americii. „Eu am fost la Londra saptamana trecuta si m-am intalnit…

- Mii de militari, sute de blindate și zeci de aeronave repeta astazi, in centrul Capitalei, pentru tradiționala parada de 1 Decembrie. Pregatirile sunt pe ultima suta de metri pentru Ziua Naționala, la care vor participa inclusiv militari din țari aliate NATO.

- Cinci militari au murit in urma prabusirii unui avion american in Marea Mediterana in timpul unui exercitiu, a anuntat duminica Comandamentul european al armatei americane (EUCOM). ”In timpul unei misiuni de rutina de realimentare in cadrul antrenamentelor militare, un avion militar american care transporta…