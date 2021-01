Cateva zeci de persoane, profesori si parinti ai unor elevi de la scoala din Malu Spart – Bolintin Vale, au iesit in strada, duminica, pentru a protesta fata de schimbarea din functie a directoarei scolii, care este cumnata fostului senator PSD Niculae Badalau. Directoarea sustine ca a fost schimbata pe criterii politice, pentru ca nu este inregimentata si nu a „mers in campanie electorala cu nicio formatiune politica si mai ales cu PNL-ul”. Politistii au amendat cinci persoane pentru ca nu au respectat normele prevazute in Legea 55 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor…