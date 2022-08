A găsit o adevărată COMOARĂ în grădina sa! Autoritățile l-au anunțat că poate păstra totul Niciodata nu este prea tarziu sa crezi ca poate da norocul peste tine. A aflat acest lucru pe propria piele și un pensionar, care a dat peste o adevarata comoara in timp ce facea treaba prin gradina. Pensionarul din Hanau, Germania, a gasit in gardul viu de pe proprietatea sa un sac de gunoi plin cu bijuterii și 100.000 de euro, scrie hessenschau.de . A gasit o adevarata comoara in gradina Cum era și firesc, omul nu s-a bucurat de comoara, ci s-a prezentat cu ea la poliție. Cum oamenii legii nu au gasit proprietarul de drept, iar legea din Codul Civil spune ca dupa șase luni, bunul gasit ii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

