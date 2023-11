Noul Cod Fiscal impus prin asumare de Guvernul Ciolacu atrage o serie de amibiguitati, printre care si forma de impozitare a pensiilor de la Pilonul II. Se creeaza premisele impozitarii progresive a caștigurilor de capital din fondurile de pensii private, asimilate in mod eronat cu pensiile de serviciu. Au fost asimilate in mod eronat Asociația […] The post A gasit Guvernul Ciolacu o noua forma de atac la Pilonul II de Pensii? Ambiguitațile Codului Fiscal le trasforma in „pensii speciale” first appeared on Ziarul National .