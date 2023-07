A fugit cu mopul. Cu un Porsche Proprietarul unui Porsche de peste 60.000 de euro a devenit viral dupa ce a fost surpins de camerele de supraveghere dintr-o spalatorie din Brașov in timp ce baga in mașina galeata și mopul gasite in incinta. Cel care a postat imaginile, proprietarul spalatoriei, a revenit dupa cateva ore cu o alta postare, spunand ca posesorul […] The post A fugit cu mopul. Cu un Porsche appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

