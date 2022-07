Stiri pe aceeasi tema

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un cuplu de 15 ani de zile. Rodul iubirii lor e Maria, fetița pe care o au impreuna. Chiar daca formeaza o familie, cei doi nu sunt casatoriți, au avut planuri acum ani de zile, insa au renunțat. Invitata in emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Daniela Gyorfi…

- Un barbat a decedat, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce caruta cu care circula a fost lovita de un autoturism pe DN 2F, in localitatea Vladia, potrivit Agerpres."Pompierii militari din cadrul Detasamentului de pompieri Vaslui, Punctul de lucru Ivanesti au fost solicitati sa intervina la un accident…

- Daniela Gyorfi și George Tal formeaza un ciplu de 15 ani, au impreuna o fetița, pe Maria, insa nu au vrut sa se casatoreasca. De-alungul timpului cei doi au avut probleme in cuplu, insa au reușit sa treaca peste momentele grele. „Sunt impreuna cu George de 15 ani și am trecut prin momente și momente.…

- Marius Moga este un nume mare in industria muzicala. Artistul a muncit din greu pentru ca numele lui sa ajunga atat de cunoscut. Mulți tineri iși doresc sa ajunga sa lucreze cu el. Pe langa cariera muzicala, artistul mai are și o alta pasiune. Este vorba despre fiica lui, Maria, in varsta de 6 ani,…

- Un accident grav de circulatie s-a produs in zorii zilei de sambata, 25 iunie 2022, pe un drum judetean din judetul Olt. Un barbat care conducea un atelaj hipo fara elemente reflectorizante a fost lovit mortal de un autoturism condus de o tanara de 24 ani.

- Un talhar a incercat sa fure telefonul unei iesence in plina zi. Prima tentativa nu i-a reusit, dar hotul a perseverat. A doua incercare a fost reusita. Faptele s-au petrecut in august anul trecut, in plina zi, cand Maria S. plecase de acasa pentru a-si cumpara un bilet la 6/49. Dupa ce a iesit din…

- In ediția din aceasta seara de la emisiunea Mireasa-Capriciile Iubirii, Daniela Gyorfi impreuna cu fiica ei, Maria, au marturisit cum au petrecut de Paște. Artista s-a anulat concertul de la Londra și a fost nevoita sa ramana in țara alaturi de familia ei. Iata ce a facut cantareața in ziua de Paște!