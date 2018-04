Stiri pe aceeasi tema

- Bill Gates nu pare sa fie un fan al criptomonedelor: intr-un raspuns la sectiunea „Intreaba-ma orice” de pe site-ul Reddit, fondatorul Microsoft si al doilea cel mai bogat om din lume spune ca parerea sa este ca anonimitatea din spatele criptomonedelor „nu este un lucru bun”, scrie site-ul oficial…

- Chiar daca artista nu are niciun barbat alaturi de cand s-a despartit de Robert Turcescu, Oana Sirbu sustine ca nici nu simte nevoia unui barbat in viața ei. Motivele sunt lesne de ințeles: are un baiețel minunat de 10 ani, Alexandru...

- „Motivul este simplu, lipsa imunoglobulinei de pe piata, pacientii au ramas fara acest medicament. Am facut toate eforturile. Guvernul a suspendat taxa clowback si totusi nu s-a intamplat nimic. Pentru luna martie se preconizeaza sa nu intre nicio fiola. Pentru aprilie sunt promisiuni. Am primit acceptul…

- Un barbat din Budești a ramas fara bani pe card dupa ce hoțul care i-a sustras portmoneul și-a achitat cumparaturile, folosindu-se de codul pin atașat cardului. Hoțul a fost identificat ieri. Tot ieri, un alt hoț a ajuns dupa gratii.

- O femeie care nu s-a epilat de 5 ani le-a aratat tuturor subratul ei, intr-o emisiune transmisa in direct. Femeia sustine ca societatea are standarde duble si ca oamenii nu ar fi criticat-o daca ar fi fost barbat. Kate Smurthwaite sustine ca prefera stilul „natural” si ca nu este deranjata de parerea…

- "Prinde oaia". Asa se numesc doua dintre viralele acestui inceput de an, iar personaje principale sunt un barbat pe care il cheama Aurel si, desigur, cunoscuta ovina, care este animalul cel mai frecvent mentionat in Biblie. De cand au fost postate pe internet, clipurile au fost urmarite de foarte multi…

- O petrecere care ar fi trebuit sa se termine frumos, s-a terminat...unsuros! Un barbat care a baut peste masura si a adormit din cauza aburilor alcoolului, a fost tinta glumelor prietenilor lui. Oare i-a placut?

- Nicio zi fara vreun incident la Vaslui! De data aceasta vorbim despre o bataie cu sabii și topoare intre mai mulți tineri puși pe scandal. Astfel, oamenii din Lipovat au asistat ingroziți la rafuiala dintre gaștile despre care spun ca terorizeaza intreg satul. Unul dintre tinerii implicați in violențe…