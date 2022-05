A fost surprinsă „Poarta de pe Marte” (VIDEO) NASA a publicat imagini spectaculoase surprinse de roverul Curiosity pe Marte. In mai multe fotografii, apare ceea ce pare sa fie o fisura intr-o stanca. Fotografiile au fost publicate pe site-ul oficial al NASA, iar savanții nu au oferit mai multe detalii. Potrivit site-ului de fact-checking Snopes.com, „deși pe internet s-a propagat ideea ca in imagini apare o „poarta”, reprezentanții Jet Propulsion Laboratory din cadrul NASA au declarat pentru Snopes ca ceea ce apare de fapt in imagini este „o simpla fisura in stanca marțiana”. O priveliște frumoasa… Inca din 2012, cand a fost inițial trimis… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

