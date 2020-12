Lista membrilor viitorului Guvern Florin Citu a fost stabilita, din nou, dupa miezul noptii, asa cum a fost votat si presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban. Ultimii care si-au ales ministrii desemnati au fost liberalii, in urma unei sedinte cu scandal. Printre membrii viitorului guvern se numara si deputatul USR PLUS de Timis Catalin Drula. Lista ... The post A fost stabilita lista ministrilor din Guvernul Citu. Un deputat de Timis, titular la Transporturi appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .