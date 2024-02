Stiri pe aceeasi tema

- Cand spunem ADIO centralelor termice pe gaz: A fost stabilita data limita pana la care pot fi utilizate Cand spunem ADIO centralelor termice pe gaz: A fost stabilita data limita pana la care pot fi utilizate Ziua in care se vor interzice centralele pe gaz este din ce in ce mai aproape. Anunțul pentru…

- Comisia Europeana a anuntat vineri lansarea unei aliante industriale europene in domeniul energiei nucleare pentru a accelera implementarea viitoarelor reactoare modulare mici (SMR), o tehnologie promitatoare pentru decarbonizarea industriei in urmatorii zece ani.

- Autoritațile instituie restricții in utilizarea banilor cash. In ședința plenara de astazi, deputații au votat in prima lectura un proiect de lege care prevede norme mai exacte privind circulația numerarului in circuitul economic și orientarea spre efectuarea plaților prin transfer.

- Ucraina a deschis o ancheta privind contracte de achizitionare de arme pentru fortele sale armate, a indicat marti seful parchetului specializat in dosare de coruptie (SAP), Oleksandr Klimenko, citat de France Presse. „Exista mai multe proceduri legate de cumparari de arme. Ancheta este in curs si nu…

- Romania, unul dintre cele mai sarace state din Uniunea Europeana, a adoptat saptamana trecuta o legislatie conform unui cadru convenit cu UE in schimbul unor fonduri de redresare, pentru a-si pune sistemul de pensii pe o traiectorie sustenabila. Masurile vizeaza eliminarea neconcordantelor in modul…