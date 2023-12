A fost stabilit orașul care va găzdui Expoziția Mondială 2030 Capitala Arabiei Saudite, Riad, a caștigat cursa cu Roma și Busan și va organiza Expoziția Mondiala din 2030. Deși italienii erau convinși ca vor caștiga, victoria Arabiei Saudite a fost cu mult in fața. Riadul a obținut 119 voturi, in timp ce Roma s-a clasat pe ultimul loc, cu 17 voturi, iar Busan din Coreea de Sud a avut 29 de voturi. „Suntem extrem de mandri de acest rezultat. Este o expresie a increderii comunitații internaționale in ceea ce avem de oferit, iar noi ne angajam sa ne ridicam la inalțimea așteptarilor”, a spus ministrul de externe saudit, Faisal bin Farhan Al Saud, conform G4Media.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate trenurile Eurostar care cicula prin tunel, dar si masinile si camioanele sub blocate pana la noi ordine, in contextul in care au inceput prinmele plecari de sarbatori. Aceasta greva – declansata de catre sindicatele franceze – a antrenat ”intreupetrea completa a serviciului si inchiderea terminalelor…

- Atentat la Paris, in apropiere de Turnul Eiffel. O persoana si-a pierdut viata si alte doua au fost ranite de un barbat de 26 de ani, care le-a atacat cu un cutit si un ciocan, strigand Allahu Akbar.

- Situația este in continuare complicata in Franța, unde pericolul este la orice pas. Un nou atac armat a avut loc la Paris, chiar in apropierea Turnului Eiffel. Acesta era inarmat cu un cuțit și un ciocan, cu care a reușit sa raneasca mai multe persoane și sa loveasca mortal un turist. Atac armat la…

- Premierul olandez in exercitiu, liberalul Mark Rutte, pare bine plasat pentru a-i succeda lui Jens Stoltenberg in postul de secretar general al NATO, in pofida socului provocat de victoria extremei drepte la alegerile legislative in Olanda, scrie marti France Presse, conform Agerpres.Stoltenberg…

- Doua mii de persoane vor participa pe 3 decembrie la un miting politic in Florența, menit sa lanseze campania pentru a lansa proiectul „Noua Europa” și campania pentru alegerile europarlamentare de anul viitor. Potrivit ziarului francez Liberation, printre cei care vor participa se numara Gert Wilders,…

- ”De la Budapesta si Praga si pana la Londra si Edinburgh, orasele europene se pregatesc acum pentru sezonul festiv. Si cum sfarsitul lunii noiembrie coincide cu deschiderea oficiala a targurilor de Craciun, turistii au inceput deja sa faca planuri de vacanta. Mai mult decat atat, in Romania, urmeaza…

- Premierul Italiei, Georgia Meloni, a anuntat, vineri, ca unul dintre consilierii sai diplomatici a demisionat, asumandu-si astfel responsabilitatea pentru o farsa pe care comediantii rusi Vovan si Lexus i-au facut-o șefei guvernului italian, relateaza Reuters.

- Biletele de avion vor fi mai ieftine cu aproape 30% in octombrie fata de luna septembrie, iar orasele preferate de romani in aceasta luna sunt Londra, Roma, Milano, Bruxelles, Paris, Venetia, potrivit unei agentii de turism online, transmite Agerpres. “Toamna este cel mai bun moment pentru a pune la…