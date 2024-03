Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova se retrage din Tratatul privind forțele armate convenționale in Europa. Documentul a fost semnat la Paris, in 1990, de catre Uniunea Sovietica, iar in 1992 statele membre ale fostei URSS au ajuns la un acord privind numarul maxim de vehicule militare pe care le pot deține pe teritoriul…

- Ministrul Simona Bucura-Oprescu a semnat foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru economie sociala Documentul intarește rolul pe care il au statele membre de a dezvolta intreprinderi nu doar profitabile ci și incluzive și sustenabile. „Creșterea saraciei reprezinta un risc uriaș pentru Uniunea Europeana.…

- Europa are nevoie de o „a doua asigurare de viata”, in plus fata de NATO, a declarat luni ministrul de Externe francez, Stephane Sejourne, dupa declaratiile controversate ale lui Donald Trump care a sugerat ca Statele Unite ar putea sa nu isi protejeze aliatii din NATO care nu aloca fonduri suficiente…

- Europa are nevoie de o „a doua asigurare de viata”, in plus fata de NATO, a declarat luni ministrul de externe francez Stephane Sejourne, dupa declaratiile controversate ale lui Donald Trump. Trump a sugerat ca Statele Unite ar putea sa nu isi protejeze aliatii din NATO care nu aloca fonduri suficiente…

- Intr-o conferința de presa, ministrul Afacerilor Externe, Nicu Popescu, și-a anunțat demisia din funcție. Motivul invocat a fost necesitatea unei pauze, insa Popescu a asigurat ca va continua sa sprijine eforturile președintei Maia Sandu și a echipei de guvernare in drumul catre aderarea Republicii…

- Europa are o fereastra de timp de numai 5 pana la 8 ani pentru a-si creste capacitatea de aparare, inclusiv cea a industriei militare, in timp ce SUA se reorienteaza tot mai mult catre regiunea Indo-Pacifica, a estimat ministrul german al apararii Boris Pistorius intr-un interviu acordat publicatiei…

- Europa trebuie sa se grabeasca pentru a se asigura ca se poate apara mai bine, deoarece noi amenintari militare ar putea aparea pana la sfarsitul deceniului, in timp ce atentia aliatului sau in materie de securitate, Statele Unite, se indreapta spre regiunea Indo-Pacific, a declarat intr-un interviu…

- Republica Moldova și Letonia au semnat un acord in domeniul securitații sociale. Documentul a fost semnat de viceprim-ministrul Moldovei, ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Nicu Popescu, și ministrul afacerilor externe al Letoniei, Krisjanis Karins. Dupa cum a declarat Nicu Popescu,…