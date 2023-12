Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBENValabil de la ora 20:30 pana la ora 0:00In zona:Județul Caras-Severin, zona de munte de peste 1800 m;Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;Se vor semnala intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90-100 km/h.COD GALBENValabil de la ora 18:55 pana la ora 23:00.In zona:Zona…

- COD GALBENValabil de la ora 20:30 pana la ora 0:00In zona:Județul Caras-Severin, zona de munte de peste 1800 m;Județul Hunedoara, zona de munte de peste 1800 m;Se vor semnala intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90-100 km/h.COD GALBENValabil de la ora 18:55 pana la ora 23:00.In zona:Zona…

- Un conducator auto, din Gorj, a ajuns aseara la spital, dupa ce a fost ranit intr-un accident rutier pe DJ 661, la Saulești. Potrivit IPJ Gorj , un barbat, de 61 de ani, din Turburea, conducea un autoturism din direcția localitații Turburea catre Targu Carbunești. El ar fi schimbat direcția de deplasare…

- La data de 23 noiembrie 2023, polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Structura Centrala, au pus in aplicare 84 de mandate de percheziție…

- Consiliul Județean Gorj va moderniza DJ 662, cu o lungime de peste 39 de kilometri. DJ 662 face legatura intre drumurile naționale DN 66 și DN 6B și reprezinta unica legatura a localitaților Branești, Aninoasa, Saulești, Vladimir, Licurici și Hurezani cu principalele zone economice și sociale ale județului.…

- Comuna Isalnita, in calitate de reprezentant al parteneriatului public-privat GAL Tinutul Baniei din judetul Dolj, anunta demararea procesului de elaborare a strategiei de dezvoltare locala pentru perioada 2023-2027 a teritoriului parteneriatului GAL Tinutul Baniei. Acesta are loc in cadrul proiectului…

- Comunitatea și factorii de decizie din regiunea Conurbația Jiului s-au adunat astazi la Petroșani pentru un eveniment important, “Just Transition Groundwork”, dedicat discuției asupra unei tranziții corecte și sustenabile pentru viitorul acestei zone, aflata in plin proces de adaptare la schimbarile…

- Un parc fotovoltaic uriaș va fi construit la Turburea, in județul Gorj. Investitorii sunt din București, Dolj și Gorj, dupa cum au precizat reprezentanții Primariei din Turburea. Ion Barca, primarul comunei Turburea, a precizat ca a fost eliberat deja certificatul de urbanism necesar obținerii celorlalte…