- Ioan Ovidiu Sabau are contract semnat cu "U" Cluj. In ciuda zvonurilor din ultimul timp și a declarațiilor tehnicianului, care s-a aratat dispus sa renunțe la post, conducerea clubului i-a transmis ca e sustinut la echipa.

- Servetelul de hartie pe care a fost semnat primul contract al lui Lionel Messi cu Barcelona a fost scos la licitatie miercuri, la Londra, cu un pret de pornire de 300.000 de lire sterline (348.000 de euro). Messi avea doar 13 ani cand a fost reperat de Barcelona. Intalnirea a avut loc pe 14 decembrie…

- Primaria Comunei Independenta, judetul Constanta, a anuntat ca va organiza o licitatie publica spre a vinde mai multe imobile. Primaria Comunei Independenta, judetul Constanta, a anuntat ca va organiza o licitatie publica spre a vinde mai multe imobile.Imobilele care sunt puse spre vanzare sunt: apartament…

- Starul argentinian Lionel Messi a vorbit, intr-un interviu in podcastul Big Time, despre plecarea sa de la FC Barcelona, in vara anului 2021, asigurand ca si-ar fi dorit sa-si poata continua cariera la clubul spaniol la care a crescut, informeaza cotidianul AS, potrivit Agerpres. "Schimbarea a fost…

- Pau Cubarsi (17 ani), fundașul central al Barcelonei devenit titular in echipa lui Xavi, ar urma sa primeasca 4 milioane de euro net salariu anual și clauza de reziliere, cifrata in prezent intre 10 și 15 milioane de euro. Potrivit El Chiringuito TV și Relevo, actualul acord al stoperului catalan se…

- Prima promisiune de contract a clubului FC Barcelona pentru un anume Lionel Messi, in varsta de 13 ani, a fost semnata pe un servetel de hartie in anul 2000 si a devenit ulterior o bucatica din istoria fotbalului, fiind expusa recent la New York, inainte de vanzarea sa la o licitatie, informeaza AFP,…

- Tanarul jucator Lamine Yamal, noua stea a echipei de fotbal FC Barcelona, a semnat un contract de sponsorizare cu Adidas, dupa modelul argentinianului Leo Messi, parasind Nike pentru a se alatura producatorului german de echipament sportiv, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Acest lucru a fost anuntat…

- Florin Dumitrescu a decis sa rupa tacerea dupa plecarea de la Chefi la cuțite, alaturi de Sorin Bontea și Catalin Scarlatescu. Cei trei jurati au luat pe toata lumea prin surprindere cu decizia lor. In prezent, cei 3 chefi au fost chemați in judecata, iar Florin Dumitrescu a decis sa vorbeasca despre…