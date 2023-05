Primaria a avut nevoie de 7 ani pentru a desfiinta o statie de taxiuri. A facut-o doar dupa ce a fost amendata de politisti. Contestatia depusa de Primarie impotriva amenzii nu a dus decat la reducerea acesteia. In zona restaurantului „Select" a functionat timp indelungat o statie de taxiuri improvizata. Politia Rutiera a cerut Primariei, in 2015, desfiintarea statiei, dupa o constatare simpla: taxiurile nu puteau intra in zona respectiva decat incalcand marcajele rutiere. Adresa Politiei nu a avut nicio urmare. Dupa cativa ani, in septembrie 2021, Politia Rutiera a solicitat din nou desfiintarea…