Stiri pe aceeasi tema

- Gicu Grozav (33 de ani) a marcat unicul gol al Petrolului in egalul cu UTA Arad, 1-1, de pe „Ilie Oana”. La finalul jocului, mijlocașul a vorbit despre meci, lupta din play-out și a evitat sa pronunțe numele liderului din Superliga, mai ales ca a jucat la rivala Dinamo in doua randuri. Grozav a marcat…

- Fostul arbitru Marius Avram considera ca golul marcat de Darius Oroian in minutul 40 nu ar fi trebuit anulat. In minutul 40 a avut loc o faza controversata de arbitraj. La scorul de 0-0, „centralul” Andrei Chivulete i-a anulat un gol lui Sepsi dupa o faza petrecuta in careul oaspeților. ...

- Dan Petrescu (56 de ani), antrenorul lui Jeonbuk Motors, s-a plans de golul anulat echipei sale in jocul din deplasare cu Suwon (1-1): „Nu ințeleg de ce ni s-a anulat golul, dar așa este fotbalul. Elevii mei au evoluat bine, apreciez atitudinea lor și cu un om in minus, in condițiile in care am schimbat…

- Farul a avut un gol anulat in meciul cu FC Botoșani, din ultima etapa a sezonului regulat, dar reluarile nu sunt deloc convingatoare. In minutul 47, la scorul de 0-0, Kevin Boli a urcat in careul advers la o lovitura de colțul terenului. Mingea a ajuns la francez in partea stanga. Acesta l-a driblat…

- Poli Iași și Dinamo au remizat, scor 0-0, in runda cu numarul 29 din Superliga. Andrei Nicolescu, administratorul special al „cainilor”, crede ca atacanții Astrit Selmani (26 de ani) și Hakim Abdallah (26 de ani) ar fi putut sa faca mai mult in Copou. Selmani și Selmani au ratat șanse imense in repriza…

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal ( LPF ) au anuntat cei mai buni jucatori din runda 26 din Superliga. Iata care au fost fotbalistii evidentiati: Petrolul Ploiesti – Politehnica Iasi 2-1, Alexandru Musi (Petrolul);Rapid – AFC Hermannstadt 2-0, Albion Rrahmani (Rapid);FC Voluntari…

- Golul marcat de Farul Constanța in meciul cu FCSB, disputat ieri seara și incheiat la egalitate, scor 1-1, a fost anulat greșit de VAR, conform unui comunicat al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA). Arbitrul partidei FCSB – Farul Constanta, Horatiu Fesnic, a anulat in mod eronat golul inscris de echipa…