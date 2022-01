Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul (ne)politic al lui Raul Ambruș, liberalul dat afara de la … liberali a devenit duminica realitate. In jurul sau a adunat 700 de persoane, iar entitatea are un comitet de inițiativa format din consilierul local și de alți cațiva membri fondatori al ONL Timiș. Duminica, 16 ianuarie, a fost lansata,…

- In plina criza sanitara cu restrictii de socializare, la un local din Roman circa 150 de persoane au petrecut ca-n vremurile bune. „Pe 20 decembrie 2021, in jurul orei 19:30, politistii au fost sesizati cu privire la organizarea unui eveniment privat in incinta unui local. Au fost identificate aproximativ…

- Compania romaneasca deschide 2 noi birouri la Iași și Sibiu și iși anunța planurile de extindere a biroului din Cluj mindit.io, companie romaneasca specializata in dezvoltarea de software, anunța ca va incheia anul 2021 cu o cifra de afaceri de aprox. 45 mil. RON, in creștere cu 40% fața de 2020. Lansata…

- Un dialog absolut incredibil a avut loc in ultima ședința de plen a Consiliului Local Timișoara de joi seara. Toate problemele au aparut din cauza imposibilitații utilizarii votului electronic, iar consilierul local USR Aida Szilagy a fost extrem de mirata cand la o numarare au ieșit doar 13 voturi,…

- Facultatea de Științe Politice, Filosofie și Științe ale Comunicarii, in parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara a lansat campania de mobilizare pentru donarea de sange „Punem lumea in mișcare!” Campania a fost gandita, dezvoltata și gestionata de o echipa de studenți de la…

- Consilierul local de 66 de ani din comuna ieseana Tibana a vrut sa dea lovitura pe piata proxenetismului. Alaturi de un prieten, ei și-a deschis un bordel cu prețuri fara concurența care incepeau de la 20 de lei. Clienții pretentiosi ajungeau sa plateasca și 100 de lei. Afacerea s-a inchis saptamana…

- Consilierul local Raul Ambruș a fost exclus, in final, din PNL. Excluderea tanarului lugojean s-a votat luni in Biroul Politic Județean, prin vot secret. El a fost invitat sa-și spuna punctul de vedere, dar nu a participat la ședința, transmit liberalii.

- Aeroportul Iași va fi modernizat, proiectul fiind demarat de regia aeroportuara și prevede construcția unui nou terminal T4 și a unei parcari de cateva sute de locuri. O mare parte din proiect este derulat cu fonduri europene, iar investiția trebuie finalizata pana in decembrie 2023. Modernizarea Aeroportului…