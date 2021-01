Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor anunța ca din aceasta noapte, la ora 00.00, intra in functiune cel mai important sistem de urmarire a materialului lemnos. „Din aceasta noapte, incepand cu ora 00.00, cel mai important sistem informational integrat de urmarire a materialului lemnos – SUMAL 2.0, va fi pus in functiune. Toate informatiile de care au nevoie utilizatorii se regasesc la urmatorul link: http://www.mmediu.ro/categorie/sumal-2-0/321. De asemenea, pentru a veni in sprijinul utilizatorilor Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor pune la dispozitie si un Callcenter, la numarul de…