A fost lansat un album cu remake-uri, in memoria unei mari artiste: Întotdeauna Laura Stoica Se implinesc 15 ani de cand Laura Stoica a urcat la cer. Iar, in memoria sa, se lanseaza albumul Intotdeauna Laura Stoica. Acesta conține atat remake-uri, cat și piese care au fost puțin mediatizate anterior: Calatori in pustiu și Numai pentru tine viața! Laura Stoica a fost și va ramane una dintre cele mai bune voci din Romania, iar piesele ei sunt ascultate și in 2021, dovada ca muzica buna nu va fi uitata niciodata. „Am obosit sa tot fugim ceas de ceas/ Am vrea macar o oaza cat de mica de-adevar/ Sa nu ne pierdem in zadar” sunt versuri ce ating orice suflet, versuri ce aparțin melodiei Calatori… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TP-Link a lansat oficial in Romania noul router Tri-Band Gigabit cu tehnologie Wi-Fi 6, Archer AX90. Dispozitivul face parte din categoria celor compatibile cu cel mai nou standard in materie de conexiune și aduce in orice locuința experiența de navigare a viitorului. Mai rapid. Semnal mai extins Imbinand…

- Procesatorul de plati Visa a lansat in Romania o platforma integrata destinata intreprinderilor mici si mijlocii, prin care acestea pot accesa atat informatii despre solutiile de digitalizare disponibile pentru afacerile lor, cat si oferte speciale. Potrivit unui comunicat de presa al companiei,…

- In Episcopia Basarabiei de Sud va fi construita prima manastire dedicata eroilor romani inhumati la Tiganca. Lacasul de cult va fi ridicat chiar in localitatea unde romanii si-au pierdut viata in timpul celui de-al doilea Razboi mondial, informeaza Basilica.ro. In acest scop a fost demarata…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania a anuntat miercuri, dupa intalnirea avuta cu premierul Florin Citu si ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, ca va continua la Parlament demersurile privind mentinerea gratuitatii la transportul feroviar. "In cadrul discutiilor, ANOSR a sustinut…

- „In 2023 ne vom trezi ca nu vom mai avea niciun operator feroviar roman, nici de stat, nici privat. Iar CFR Calatori se va desființa”, susține Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor din Transporturile Feroviare pentru Național. CFR mai are doar doi ani pana la scoaterea la licitație internaționala…

- „Deși domnul prim-ministru și echipa sa nu și-au gasit timp de la investirea Guvernului sa discute problemele și prioritațile studenților, acesta iși continua preocuparile avute in ultimii ani de a elimina aceasta facilitate pentru studenți", susține Alianța Naționala a Organizațiilor Studențești din…

- Rapperul timișorean K-riga a lansat o noua melodie care poarta numele de „O sa fie bine”, melodia beneficiind și de un videoclip realizat de Alex Manderseit și Iulian Pirneci. Noul single a aparut duminica 24 ianuarie, ziua in care artistul timișorean a implinit varsta de 25 de ani și este o colaborare…

- Xiaomi a anuntat lansarea a doua noi modele de telefoane inteligente Redmi: Redmi Note 9T si Redmi 9T, care vor fi disponibile in curand si pe piata din Romania si doua produse din gama IoT.