A fost lansat noul site anunturi.gds.ro. Mai prietenos şi mai accesibil Site-ul anunturi.gds.ro este acum disponibil intr-un nou format, mai prietenos cu utilizatorii si mai intuitiv, pentru o experienta online mai placuta. Platforma de anunturi utilizata, de ani intregi, de catre olteni pentru anunturi de mica publicitate, a fost regandita pentru a oferi o navigare mai usoara, cu un design prietenos si o organizare eficienta a categoriilor pentru anunturi. Noul site ofera si posibilitatea achitarii anunturilor prin plata online, cu cardul, iar utilizatorii pot beneficia de pachete promotionale atractive pentru anunturile publicate. Acestia au posibilitatea de a publica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Va invitam sa luați parte la un proiect cinematografic unic, “BRANCOVEANU”, produs de Apollo AV Production in colaborare cu Asociația Pentru Sprijinirea Producției de Film și Asociația Filmului Istoric.Noul film de ficțiune semnat Dan Pița este o parabola despre onoare și caracter, inspirata din realitatea…

- La o luna de la lansare, Publyo ™, prima platforma din Romania care permite organizarea automatizata a campaniilor media in mediul online, a caștigat deja increderea primilor clienți. Lansata pe 1 martie 2022, platforma Publyo ™ dezvoltata de Oblyo Digital Agency in parteneriat cu Weboratory Capital…

- Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene a lansat, joi, platforma pentru depunerea proiectelor de investiții finanțate in cadrul Planului Național de Redresare și Rezilența, care are o valoare totala de 29,2 miliarde de euro.

- Ministerul Familiei siTineretului anunta, joi, ca a dezvoltat o aplicatie, KidsUkraine, pentru a oferi autoritatilor implicate in gestionarea crizei refugiatilor informatii, in timp real. Gabriela Firea afirma ca, astfel, in fiecare moment, institutiile statului stiu exact numarul locurilor disponibile,…

- Guvernul a lansat o noua platforma de sprijin pentru refugiații din Ucraina. Platforma se numește Ucraina – Impreuna ajutam mai mult și poate fi accesata pe site-ul oficial al Executivului. Platforma este realizata de Guvern, Departamentul pentru Situații de Urgența și cei de la Code for Romania. Platforma…

- Liderul PNL, fostul premier Florin Citu a comentat informatiile referitoare la platforma care ar urma sa scaneze stirile false si dezinformarile din online, afirmand ca „ieri se arestau preturi, azi se aresteaza opinii”.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat lansarea in regim deplin platformei „e-Carburanți”. Accesand aplicația șoferii vor putea vedea in regim online unde sunt cei mai ieftini carburanți din zona in care se afla.

- Comunicat de presa| PNL Alba: Platforma online pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locala Scopul acestei secțiuni nou create pe pagina web a PNL Alba este de a oferi informații la zi despre oportunitațile de finanțare disponibile, tuturor organizațiilor care doresc sa-și dezvolte activitatea…