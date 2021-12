A fost lansat albumul Fighting Demons de la Juice WRLD

Stiri pe aceeasi tema

- A aparut noua piesa de la Juice WRLD si Justin Bieber -“Wandered To LA”. Noua melodie va fi disponibila pe albumul “Fighting Demons”, a lui Juice, care va fi lansat pe 10 decembrie 2021. Pe 9 decembrie va fi declarata ziua Juice WRLD in Chicago, IL. Evenimentul va fi realizat impreuna cu The Live Free…

- Rapperul american Young Dolph a fost impuscat mortal miercuri, in fata unei patiserii din Memphis (Tennessee), a confirmat avocatul lui, potrivit nbcnews.com. Young Dolph, pe numele real Adolph Robert Thornton Jr., nascut in urma cu 36 de ani, se afla in Memphis pentru un eveniment caritabil anual de…

- A fost lansata o noua melodie de la regretatul rapper Juice WRLD – „Already Dead”. In același timp, a fost anunțata și data urmatorului album – Fighting Demons, care va fi publicat pe 10 decembrie 2021. “Nu era nimic mai important pentru Jarad “Juice WRLD” Higgins ca atunci cand lansa muzica noua pentru…

- Drake revine in aceasta saptamana pe primul loc in Billboard 200. Materialul “Certified Lover Boy” este pentru a 5-a saptamana pe primul loc in top-ul albumelor din SUA. Proiectul a vandut 74.000 de copii in ultima saptamana, fiind cel mai achiziționat album Rap/Hip-Hop de anul acesta. Astfel, Drake…

- Odata cu noul single “No Bad Days”, Bastille a anuntat, ca noul album, “Give Me The Future”, va fi disponibil din 4 februarie 2022. Noua piesa vine insotita de videoclipul oficial, co-regizat de Dan Smith. “Give Me The Future” este un tribut adus umanitatii in era tehnologiei, care exploreaza atat avantajele,…

- Sam Fender a revenit cu al doilea album din cariera – “Seventeen Going Under”, care contine 11 piese si include single-urile “Spit Of You”, “Seventeen Going Under”, “Get You Down” si “Aye”. Materialul discografic a fost scris si inregistrat in timpul pandemiei, iar pentru prima in cariera sa, Sam a…

- Justin Bieber a lansat videoclipul single-ului “Ghost”, albumul “Justice: The Complete Edition” și documentarul “Justin Bieber: Our World”! Superstar-ul global a lansat videoclipul oficial pentru al șaselea single de pe albumul “Justice”. Video-ul este regizat de Colin Tilley și ii are in prim plan…