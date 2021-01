Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai scazuta temperatura din tara s-a inregistrat, duminica dimineata, la Miercurea Ciuc, unde statia meteo a inregistrat o minima de minus 22,9 grade Celsius, informeaza Agerpres. Potrivit meteorologului Halada Szilard, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud, din Sibiu, si in celelalte…

- La Miercurea Ciuc s-au inregistrat in noaptea de sambata spre duminica, minus 23 de grade, cea mai scazuta temperatura inregistrata in țara, informeaza Spotmedia.ro . De asemenea, a fost ger și la Joseni, cu minus 21 de grade și la Targu Secuiesc, cu minus 20 de grade. Potrivit Administrației Naționale…

- In depresiuni intramontane, termomemtrele au coborat chhiar și sub 20 de grade Celsius. Ambasadorul SUA la București: A luat sfarsit vechea domnie a coruptiei si criminalitatii organizate Cea mai redusa temperatura a fost la Varful Omu, minus 24 de grade Celsius, in timp ce la "polul frigului",…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare privind scaderea brusca a temperaturilor. Va fi ger in toata tara, iar mercurul in termometre scade sub -20 de grade Celsius. Potrivit ANM, informarea de vreme geroasa intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, la ora…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar in care se mai pot inregistra si temperaturi maxime de peste 20 de grade…

- Meteorologii prognozeaza o vreme inchisa pentru Capitala in urmatoarele patru zile, cu precipitatii mai ales sub forma de ninsoare, vant moderat si temperaturi maxime de pana la 4 grade Celsius. Potrivit prognozei publicate, sambata, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), in perioada 9 ianuarie,…

- PROGNOZA METEO MIERCURI Vor fi innorari și local va ploua slab cu o probabilitate mai mare ziua in sud-vest, iar noaptea in vest și nord-vest. In restul teritoriului cerul va fi variabil, iar ploile vor fi posibile cu totul izolat. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in…

- Luni, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice datei; astfel, maximele se vor incadra intre 14 grade in estul Transilvaniei și 22 de grade in Oltenia, iar cele minime vor fi cuprinse, in general, intre 4 si 14 grade. In regiunile estice si sud-estice cerul va fi mai mult…