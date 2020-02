Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii au fost anuntati, vineri, printr-un apel 112, despre faptul ca intr-o casa parasita din comuna Morunglav a fost gasit un bebelus abandonat. "Politistii din cadrul Politiei orasului Bals s-au deplasat la fata locului si…

- Politistii din Vaslui cerceteaza un incident petrecut intr-o intersectie din oras, care i-a avut ca protagonisti pe soferul unui autobuz si pe un tanar ce conducea un autoturism marca BMW.

- O minora de 13 ani, din Targu-Carbunești, a pus pe jar polițiștii din Gorj, dupa ce a disparut de acasa, in prima zi a anului. Aceasta a fost gasita de oamenii legii, dupa cateva ore de cautari, pe raza orașului Bumbești-Jiu. „Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Targu-Carbunești…

- Cazuri cutremuratoare, in comuna doljeana Plenita. In curtea unui barbat a fost gasita o batrana partial carbonizata, informeaza Politia . Iar in casa aceluiasi barbat a fost gasita mama acestuia, decedata in conditii suspecte. Sambata, in jurul orei 11.30, polițiști din cadrul Secției 7 Politie Rurala…