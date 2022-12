Miercuri dupa-amiaza, salvatorii argeșeni au primit sesizarea ca o persoana a fost gasita decedata in albia Raului Doamnei, in zona Faget. In urma verificarilor efectuate de polițiști s-a stabilit ca persoana respectiva este un barbat de 50 de ani, din Mioveni, a carui dispariție fusese anunțata Poliției Orașului Mioveni inca de luni, 19 decembrie. In tot acest timp barbatul a fost cautat de catre echipe mixte formate din polițiști, pompieri și cetațeni voluntari. Cautarile au fost efectuate, inclusiv cu cainele de urma și cu barca pneumatica, in zona Raului Doamnei, acolo unde se cunoștea faptul…