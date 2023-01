Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit televiziunii de stat CCTV, marți (24 ianuarie), Mohe, care se invecineaza cu Rusia la nord, a inregistrat duminica (22 ianuarie), in jurul orei locale 07:00 A.M. (23:00 GMT), o temperatura de aproximativ -53 grade Celsius, depașind recordul anterior, stabilit in 1969, de -52,3 grade Celsius.…

- Orașul Mohe, cel mai nordic din China, a inregistrat cea mai scazuta temperatura de la inceputul inregistrarilor. Mohe - cunoscut sub numele de "Polul Nord al Chinei" - se afla in provincia Heilongjiang, aproape de granița cu Rusia, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numarul deceselor și spitalizarilor provocate de Covid-19 au scazut puternic in majoritatea țarilor in ultimele luni fața de varfurile pandemice din anul 2020, in ciuda unui semn de intrebare tot mai mare in ce privește numarul infectarilor din China. Totuși, in ciuda faptului ca pandemia devine deja…

- Potrivit ministrului, majoritatea infectiilor sunt usoare, iar tulpinile care circula in Europa sunt similare cu cele din China.„Nu cred ca o sa ne intoarcem la situatia din anii trecuti, chiar daca numarul de cazuri va creste semnificativ, pentru ca formele de boala, inclusiv ale tulpinilor care circula…

- Avalanșa de creșteri de prețuri inregistrata de-a lungul anului 2022 i-a determinat pe mulți dintre romani sa caute rapid soluții alternative pentru a-și incalzi casele pe cont propriu.Una dintre cele mai eficiente variante de incalzire a unei locuințe pe timp de iarna sau de racorire in sezonul cald,…

- Spitalele și casele de pompe funebre din China au fost supuse unei presiuni intense, deoarece valul de COVID-19 in creștere a epuizat resursele, in timp ce amploarea focarului și indoielile cu privire la datele oficiale au determinat unele țari sa ia in considerare noi reguli de calatorie pentru vizitatorii…

- Meteorologii anunta ca, de Ziua Nationala, la Bucuresti vor fi precipitatii mixte: ploi si, temporar, lapovita si ninsoare, iar vantul va avea unele intensificari pe parcursul zilei. Temperatura maxima va fi de 1-2 grade Celsius. La Alba Iulia, maximele vor fi usor mai ridicate, in jurul a 5-6 grade…

- Exista mulți romani care se gandesc mai mult la cheltuieli decat la confortul din casa. Majoritatea cetațenilor au decis sa se bucure de caldura de la diverse aparate de incalzit sau sa dea deja drumul la centrala proprie. Cu toate astea, nu toți cetațenii au ales sa aiba o temperatura mare in locuința…